Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

Украинцы в первый день работы нового закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля купили онлайн около $4 млн.

Как говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации, об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время встречи с бизнесом, посвященной новому валютному законодательству.

"В первый день, по данным банков, украинцы купили около $4 млн онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое", - сказал Я. Смолий.

По его словам, НБУ проанализирует реакцию рынка на нововведения и рассмотрит возможность отмены очередных ограничений. В частности, одним из следующих ограничений, которое будет отменено, он назвал ограничение по репатриации дивидендов.

При этом Я. Смолий напомнил, что полная либерализация возможна только при наличии контроля вывода капитала в оффшоры, а для этого необходимо внедрение в Украине плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов. Я.Смолий также подчеркнул важность принятия Верховной Радой законопроекта о "сплите", который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка.