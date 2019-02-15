Экономика

18:19 15.02.2019

Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

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Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

 Украинцы в первый день работы нового закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля купили онлайн около $4 млн.

Как говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации, об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время встречи с бизнесом, посвященной новому валютному законодательству.

"В первый день, по данным банков, украинцы купили около $4 млн онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое", - сказал Я. Смолий.

По его словам, НБУ проанализирует реакцию рынка на нововведения и рассмотрит возможность отмены очередных ограничений. В частности, одним из следующих ограничений, которое будет отменено, он назвал ограничение по репатриации дивидендов.

При этом Я. Смолий напомнил, что полная либерализация возможна только при наличии контроля вывода капитала в оффшоры, а для этого необходимо внедрение в Украине плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов. Я.Смолий также подчеркнул важность принятия Верховной Радой законопроекта о "сплите", который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка.

Теги: #нацбанк #валюта #закон
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