JPMorgan создал и успешно протестировал криптовалюту для расчетов с компаниями

Американский банк JPMorgan Chase & Co. объявил о создании и успешном тестировании своей криптовалюты.

JPM Coin, основанная на технологии блокчейн, дает возможность осуществления мгновенных платежей между институциональными счетами.

"JPM Coin в данный момент является лишь прототипом, который будет тестироваться при участии небольшого числа институциональных клиентов банка, - говорится в презентации JPMorgan. - В планах банка - расширение пилотной программы позднее в этом году".

"Мы успешно протестировали движение денег между счетом клиента и счетом JPMorgan с использованием новой технологии, - заявил глава отдела цифровых и блокчейн-разработок банка Умар Фарук. - Мы уверены, что использование JPM Coin может принести существенную пользу за счет снижения рисков неисполнения обязательств контрагентами и расчетных рисков".

В презентации отмечается, что JPMorgan является первым американским банком, создавшим и успешно протестировавшим цифровую валюту, представляющую фиатную валюту (1 JPM Coin эквивалентен $1).

Создание собственной криптовалюты банком JPMorgan может считаться признанием Уолл-стрит технологии блокчейн спустя десятилетие после появления первой крипотвалюты - биткойна, отмечают эксперты.

Курс биткойна упал более чем на 80% с пиковых уровней, зафиксированных в декабре 2017 год.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джеймс Даймон в сентябре 2017 года назвал биткойн "мошенничеством". Позднее он не раз заявлял о том, что видит множество возможностей для использования технологии блокчейн, которую он считает "реальной".