Экономика

17:33 14.02.2019

ЕБРР и ЧБТР прокредитуют на EUR 38,2 млн строительство СЭС в Николаевской области

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ЕБРР и ЧБТР прокредитуют на EUR 38,2 млн строительство СЭС в Николаевской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставят по EUR 19,1 млн каждый в строительство солнечной электростанции в Николаевской области.

Согласно пресс-релизу ЕБРР, новая СЭС (ООО "Ингулец-Энерго 2") мощностью 57,6 МВт станет самым крупным из всех проектов солнечной энергетики, которые ЕБРР и ЧБТР финансировали в Украине.

Ежегодная выработка электроэнергии станцией составит не менее 65 тыс. МВт-ч и поможет сократить годовой объем выбросов CO2 на 40 тыс. тонн.

Проект реализуется в рамках недавно утвержденной ЕБРР III Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF III) общим объемом EUR 250 млн.

Согласно данным Госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром "Ингулец-Энерго 2" является экс-совладелец гипермаркетов "Караван" Сергей Хрипков.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR 13,1 млрд. в рамках 418 проектов.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдавией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

Теги: #чбтр #ебрр #сэс #николаевская_область #кредит
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