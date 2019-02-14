Экономика

13:07 14.02.2019

Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ

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Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ

Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в 2018 году в восемь раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), вес переводов в Украину из США составил 17%, из Израиля - 13%, из России - 9%, из Италии - 8%, из Польши - 7%, из других стран (221 стран) - 46%.

В 2018 году объем денежных переводов с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, составил:

в Украину – $2,301 млрд в эквиваленте (28,28% общей суммы переводов);

за пределы Украины - $294 млн в эквиваленте (3,61% общей суммы переводов);

в пределах Украины - 150,53 млрд грн, или $5,541 млрд в эквиваленте (68,11% общей суммы переводов).

Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн, или $4,456 млн в эквиваленте). Преобладающий объем внутригосударственных переводов (92%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.

Как сообщалось, НБУ в конце марта опубликует объемы частных денежных переводов по методологии платежного баланса по итогам 2018 года. Эти данные - доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, в связи с временной или постоянной миграцией населения. Переводы могут осуществляться как по официальным каналам - через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и по неофициальным - путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.

В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и семь систем созданы нерезидентами (три системы из США, по одной - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана).

Теги: #нбу #украина #денежные_переводы #нацбанк
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