ГФС в январе-2019 приняла 2 решения о рассрочке НДС на импортное оборудование на EUR1,2 млн

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины в январе 2019 года приняла два решения о рассрочке уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на импортное оборудование на EUR1,2 млн, тогда как всего с начала предоставления такой рассрочки в феврале 2018 года, одобрена рассрочка указанного налога на EUR7,3 млн и $1,4 млн по 78 решениям.

Согласно данным на сайте ГФС, по обоим решениям сумма налога, заявленная к рассрочке, превышала 1 млн грн, а всего таких решений было принято 44.

Наибольшую сумму рассрочки в целом предоставила Киевская таможня - EUR1,3 млн и $712,5 тыс., Харьковская - EUR2,1 млн, Хмельницкая - EUR1,3 млн и $185,5 тыс., указывается в сообщении.

"Совершено 67 таможенных оформлений импорта оборудования по применению полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 213 млн грн. Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования", - отметило ведомство.

По состоянию на 1 февраля-2019 налогоплательщики подали 179 заявлений о предоставлении такой рассрочки, из которых 175 таможни рассмотрели. При этом ГФС отказала по 61 заявлению, указывая на нарушения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга, отсутствия информации о предмете или сумме контракта, пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 гг. возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства.

Кабинет министров принял постановление о порядке предоставления такой рассрочки 21 февраля 2018 года.