Наблюдательный совет "Нафтогаза" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабмину – Продан

Наблюдательный совет (НС) НАК "Нафтогаз Украины" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабинету министров.

Такое мнение выразил экс-министр энергетики и угольной промышленности, экс-глава Нацкомиссии регулирования электроэнергетики (ныне НКРЭКУ – ИФ) Юрий Продан в среду на "круглом столе", организованном Международным Фондом Блейзера на тему "Новая энергетическая политика Украины: как выйти из текущего тупика и не допустить краха (газовый аспект)".

По его мнению, НС "Нафтогаза" в нынешнем составе не выполняет контролирующих функций, само его существование нецелесообразно в структуре, где всего один акционер – государство.

Ю.Продан спрогнозировал возникновение серьезных проблем с 1 января 2020 года в связи с завершением соглашения на транзит российского газа. По его мнению, есть угроза прекращения транспортировки российским контрагентом. "Мне кажется, ситуация стоит на месте", - добавил экс-министр, комментируя ход переговорного процесса "Нафтогаза" с российским АО "Газпром" о заключении нового договора.

Экс-министр энергетики также считает, что вопрос добычи газа в системе НАК должен быть вынесен на рассмотрение правительства. "Увеличения добычи и перспектив ее увеличения я не вижу, кроме того, что НАК превратился в налогового агента", - добавил он.

Директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаза" Андрей Фаворов в свою очередь привел ряд аргументов "Нафтогаза", обосновывающих отсутствие прироста газодобычи. По его словам, при отсутствии вложений уровень добычи "Укргазвыдобування" в прошлом году сократился бы до 11,4 млрд куб. м (факт 2018 года – 15,4 млрд куб. м). Около 1 млрд куб. м компания не смогла извлечь из-за неполучения лицензий. Естественное падение газодобычи из-за истощения скважин сейчас составляет 1-1,2 млрд куб. м в год, и его необходимо компенсировать. "Укргазвыдобывання" в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличило темпы бурения с 250 тыс. м до 313 тыс. м, осуществило 173 гидроразрыва пластов (в 2017 году – 101, в 2016-м – 16).

Чтобы увеличить газодобычу, "Укргазвыдобування" требуется больше средств, подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза". В настоящее в розничной цене на газ налоговые платежи составляют 5,91 грн за кубометр или 70%, на развитие остается всего 0,34 грн (4% розничной цены, или 5 млрд грн в год). Чтобы высвободить необходимые суммы, "Нафтогаз" предлагает правительству снизить его обязательства по выплате дивидендов с 75% до 30% прибыли, в таком случае для развития "Укргазвыдобування" компания получит около 2 грн с кубометра (необходимых 30 млрд грн в год), сообщил А.Фаворов.

Вместе с тем, эксперты дали свою оценку ситуации с государственной газодобычей. По данным члена-корреспондента НАН Украины Дмитрия Егеря, доказанные запасы газа у НАК составляют 250 млрд куб. м, и их прироста за последние годы не зафиксировано. "Для обеспечения увеличения добычи необходимо было с 2015 года приращивать запасы на 50 млрд куб. м в год", - считает бывший главный инженер АО "Укргазвыдобування" Борис Синюк. По его данным, "Нафтогаз" имеет около 70 лицензий на геологическое изучение месторождений, но на новых площадях работы практически не ведутся. "Все ожидали открытия какого-нибудь крупного месторождения, но этого не произошло", - добавил он.

По мнению Б.Синюка, реализуя стратегию наращивания газодобычи АО "Укргазвыдобування" пошло по ошибочному пути, работая с существующим фондом, применяя методы гидроразрывов пластов, интенсификации и осуществляя капремонты скважин. Гидроразрывы в 30% случаев принесли негативный результат, капремонты не дали ожидаемого прироста дебета скважин, сообщил Б.Синюк.

В ходе "круглого стола" эксперты также обратили внимание на существенно возросшие производственно-технические расходы газа при неизменном уровне добычи. В частности, в 2018 году они были зафиксированы на уровне 1,5 млрд. куб. м, тогда как 10 лет тому назад при аналогичном уровне добычи они составляли 400-450 млн куб. м. Комментируя эту ситуацию, А.Фаворов признал, что она требует дополнительного исследования.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.