Экономика

10:33 04.02.2019

Сумское НПО закрывает представительство в Москве

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Сумское НПО закрывает представительство в Москве

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с отсутствием деятельности.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.

Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.

По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.

Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

В 2017 году чистый доход НПО составил 905,32 млн грн (годом ранее – 1 млрд098 млн грн), чистый убыток превысил 1млрд123 млн грн ( 1млрд 135 млн грн).

Летом 2018 года работники предприятия и профсоюзы провели ряд митингов в связи с невыплатой заработной платы, после чего объединение ввело режим оплачиваемых простоев, мотивируя необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи, потребовав объяснений и подтверждения работоспособности СНПО и новых гарантий.

Агентство не располагает данными о деятельности предприятия в настоящее время, поскольку на запросы оно не отвечает.

Теги: #рф #представительство #сумское_нпо
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