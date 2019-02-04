Экономика

10:21 04.02.2019

Ryanair завершила III финквартал с убытком

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Ryanair завершила III финквартал с убытком

 Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, по итогам третьего финансового квартала зафиксировала чистый убыток, в том числе из-за снижения стоимости билетов зимой.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток в октябре-декабре составил 19,6 млн евро против чистой прибыли в 105,6 млн евро за аналогичный период годом ранее.

В то же время выручка выросла на 9% - до 1,53 млрд евро по сравнению с 1,41 млрд евро. В том числе небилетная выручка подскочила на 26% и составила 557 млн евро.

Авиакомпания за три месяца перевезла 32,7 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за октябрь-декабрь 2017 года (30,4 млн человек). При этом средняя стоимость авиабилетов упала на 6% - ниже 30 евро.

Загруженность рейсов не изменилась - 96%.

Операционные расходы компании взлетели на 20% - до 1,54 млрд евро.

Ryanair подтвердила январский прогноз на 2019 финансовый год, согласно которому прибыль за фингод, который завершится 31 марта, ожидается в диапазоне 1-1,1 млрд евро против 1,45 млрд евро в предшествующий год. При этом прогнозируется повышение объема перевозок на 9% - до 142 млн пассажиров.

Авиакомпания также объявила об изменении структуры.

 

Теги: #ryanair
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