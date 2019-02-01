Экономика

09:42 01.02.2019

Пенсионный фонд Японии получил рекордный убыток в октябре-декабре - $136 млрд

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Пенсионный фонд Японии получил рекордный убыток в октябре-декабре - $136 млрд

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в третьем квартале 2019 финансового года (октябрь-декабрь) получил рекордный убыток за все время своего существования - 9,1% от совокупного объема активов, или 14,8 трлн иен ($136 млрд), говорится в отчетности фонда.

Кварталом ранее он зафиксировал доход от инвестиций в размере 3,4%.

На вложениях в японские акции GPIF потерял 17,6%, в акции за пределами страны -15,7%.

В IV квартале прошлого года мировые рынки акций потеряли в общей сложности более $10 трлн капитализации на фоне ослабления экономического роста и торговых споров США и Китая. Японский фондовый индекс Topix за последние три месяца 2018 года продемонстрировал самое значительное снижение с 2008 года - на 18%, американский S&P 500 рухнул на 14%, самыми быстрыми темпами с 2011 года.

Иена в октябре-декабре укрепилась на 3,7% к доллару США.

При этом японские облигации принесли пенсионному фонду прибыль от инвестиций на уровне 1%, а вложения в иностранные долговые бумаги были убыточными (-2,7%).

По состоянию на 31 декабря 2018 года активы GPIF равнялись 150,7 трлн иен по сравнению с рекордными 165,6 трлн иен на 30 сентября. Около половины активов фонда вложены в акции.

Теги: #япония #убыток #пенсионный_фонд #пф
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