НБУ прогнозирует размещение Украиной евробондов в 2019г на $2 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) заложил в свои прогнозы размещение страной в 2019 году еврооблигаций на $2 млрд, сообщил замглавы центробанка Дмитрий Сологуб.

"Что касается займов. Мы ожидаем, что Министерство финансов в этом году разместит еврооблигации на $2 млрд", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Помимо этого, продолжил Д.Сологуб, Нацбанк ожидает поступление в Украину второго транша макрофинансовой помощи ЕС, а также привлечение финансирования под гарантию Всемирного банка, которая до настоящего времени использована частично.

Как сообщалось, Украина в октябре 2018 года разместила два транша евробондов: 5-летние на $750 млн, 10-летние – на $1,25 млрд.

Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Организаторами выпуска выступали BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.