Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Американская компания Visa Inc., оператор крупнейшей в мире платежной системы, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале 2019 года на 18%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,977 млрд, или $1,3 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $2,522 млрд, или $1,07 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 13% - до $5,506 млрд с $4,8625 млрд.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,25 на акцию при выручке в $5,41 млрд, сообщает Dow Jones.

Всего в октябре-декабре Visa обработала 33,9 млрд транзакций по картам, что на 11% превышает показатель за тот же период 2017 года. Объем трансграничных платежей вырос на 7% без учета изменения курсов обмена валют.

Операционные расходы компании увеличились на 17%, достигнув $1,8 млрд, в основном из-за повышения персональных и маркетинговых затрат.

Visa подтвердила прогноз на весь 2019 фингод, согласно которому повышение выручки составит чуть более 10%.

Котировки акций Visa в ходе электронных торгов в среду снизились на 1,6% после опубликования отчетности.