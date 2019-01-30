МАУ восстановила своевременную отправку рейсов после сбоев в расписании из-за проблем с заправкой

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) восстановила работу после задержек с вылетом 22 рейсов в международном аэропорту "Борисполь" из-за сбоя с заправкой самолетов авиационным топливом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании, на данный момент вопрос с заправкой бортов решен, рейсы отправляются в штатном режиме.

По состоянию на 11:00 утра 30 января МАУ сообщает о задержках шести рейсов (пять на прибытие в Киев, один на вылет) из-за усложнившихся погодных условий.

Как сообщалось, МАУ задержала на 1-2 часа вылет 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером из-за сбоя в заправке самолетов топливом.