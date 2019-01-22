Экономика

18:50 22.01.2019

Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо"

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Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо"

Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо" до конца первого квартала 2019 года.

Как сообщается в пресс-релизе группы "ТАС", финансовым советником акционеров "Космо" по продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания AtlasAdvisors.

Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек "Космо".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ООО "ТАС Фарма", компания планирует развитие своей сети к 2021 году до 400-500 аптек.

При этом в компании по итогам 2019 года ожидают рост фармрынка Украины на 11% в денежном выражении и на 1% - в натуральном по сравнению с 2018 годом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета сети "Космо" Сергей Бартощук, компания также планирует продать часть бизнеса торговой сети "Космо", представленной drogerie-магазинами. В нее входят, по данным официального сайта, 107 торговых точек.

"Мы ведем переговоры со всеми игроками, заинтересованными в этом ", - констатировал С.Бартощук, добавив при этом, что пока нет конкретного решения о продаже, которое можно было бы официально озвучить.

В настоящее время в сеть аптек ТАS входит 114 аптек, 71 из которых расположены в Киеве.

Аптечный бизнес торговой сети "Космо", подконтрольной инвестиционному фонду "СигмаБлейзер", насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.

Как сообщалось, в конце 2018 года  аптечная сеть ТAS (ООО "ТАС Фарма"), входящая в группу "ТАС", заявила о намерении в ближайшее время приобрести 60 аптек, увеличив к февралю 2019 года количество аптек до 153. Речь шла о трех сделках по покупке фармацевтических сетей из 26 и 34 аптек.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Теги: #тас #космо
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