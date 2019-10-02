Экономика

17:38 02.10.2019

АМКУ разрешил владельцу сети Prostor купить сеть "Космо"

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АМКУ разрешил владельцу сети Prostor купить сеть "Космо"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение владельцу сети магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции ProStor Вадиму Тугаю приобрести опосредованный контроль над drogerie-сетью "Космо".

Как указывается в решении АМКУ от 19 сентября, рассмотрев заявление уполномоченных представителей Вадима Тугая и компаний Ringside Limited, Cortefill Invests Limited (обе - Никосия, Кипр), а также Elandia Holdings Limited и Giancintoco Holdings Limited (обе - Лимассол, Кипр), регулятор принял решение разрешить опосредованное приобретение бизнесменом контроля над компанией Giancintoco Holdings Limited.

Концентрация заключается в приобретении Тугаем через дочернюю компанию Ringside Limited акций Giancintoco Holdings Limited, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Единого госреестра, "Джиасинтоко Холдингз Лимитед" (Никосия, Кипр) по состоянию на 2 октября является участником с долей 100% в уставном капитале ООО "Суматра-Лтд", которое развивает сеть парфюмерно-косметических магазинов "Космо", принадлежащую инвестфонду SigmaBleyzer.

Руководителем Elandia Holdings Limited, согласно кипрским реестрам, выступает сооснователь SigmaBleyzer Лев Блейзер.

Как сообщалось, ранее Вадим Тугай решил напрямую оформить контроль над сетью Prostor, основателем которой он является.

В июле-2019 АМКУ разрешил ему приобрести долю ООО "Стиль Д" (Днепр), развивающего сеть Prostor, через кипрские компании Ringside Limited и Amikod Limited.

В июле 2018 участниками ООО являлись компания "Ювилонко Лимитед" (98,2%, Никосия, Кипр) и Елена Ижак (1,77%), конечным бенефициаром - Анна Теано Кристофи Ефтимулла (Никосия, Кипр). По состоянию на 2 октября 2019 участниками указаны Вадим Тугай (99,4%), Рингсайд Лимитед и Елена Ижак.

Уставный капитал ООО "Стиль Д" составляет 231,8 млн грн.

ООО "Суматра-Лтд" работает на рынке розничной торговли парфюмерии и косметики Украины с 1994 года и создала национальную торговую сеть товаров для красоты, здоровья и семьи "Космо" в 2000 году.

Сеть на сентябрь 2019 года насчитывала 104 торговых магазина "Космо" в 27 городах страны со складом в Броварах Киевской обл.

Чистый убыток компании в 2018 году сократился на 24,6% и составил 58,9 млн грн, выручка выросла на 18,5 – до 1,850 млрд грн.

Теги: #простор #космо #амку
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