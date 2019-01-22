Экономика

12:25 22.01.2019

Минфин 23 января откроет ЕКС для таможенных платежей в тестовом режиме

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Минфин 23 января откроет ЕКС для таможенных платежей в тестовом режиме

Министерство финансов сообщило о старте в тестовом режиме Единого казначейского счета (ЕКС) для уплаты предприятиями таможенных платежей с 23 января, сообщило ведомство на сайте во вторник.

"Внедрение ЕКС для уплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в бюджет платежей, которые вносят в ходе таможенного контроля, а также будет благоприятствовать ведению бизнеса в Украине", - цитирует пресс-служба замминистра финансов Сергея Верланова.

До 17 февраля этого года тестирование ЕКС пройдет исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля по 15 марта - для всех таможен Украины.

С 16 марта начнется переходной период внедрения ЕКС, когда уплачивать таможенные платежи можно будет как на старые, так и на новые счета, а с 16 апреля ЕКС станет обязателен для всех предприятий, пояснил Минфин.

В настоящее время каждая таможня имеет собственный казначейский счет, поэтому предприятие, совершающее таможенное оформление на разных таможнях, должно перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов. ЕКС упростит эту процедуру, поскольку предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет Государственной фискальной службы, подавать таможенные декларации любой таможне и уплачивать таможенные платежи с единого авансового счета, пояснил Минфин.

Теги: #таможня #екс #минфин
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