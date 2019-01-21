ЗСТ с Израилем упростит для Украины торговлю с ЕС и другими странами - мнение

Наибольший эффект от соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем Украина получит за счет Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед), вступившей в силу для Украины с 2019 года, полагает директор по научной работе, руководитель центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"Израиль не является крупным торговым партнером Украины, экспорт в эту страну составляет около 1%. Однако, как и Украина, Израиль заключил соглашение о ЗСТ с ЕС и также является подписантом конвенции Пан-Евро-Мед. Таким образом, помимо развития торговли между нашими странами будет развиваться торговля в рамках треугольника Израиль – Украина – ЕС, то есть промежуточными товарами с сохранением нулевых ставок ввозной пошлины", – прокомментировала В.Мовчан агентству "Интерфакс-Украина".

Она также пояснила, что благодаря конвенции Украина сможет импортировать из Израиля сырье или компонент для конечного продукта на экспорт в ЕС, не задумываясь о правилах происхождения товара. Кроме того, ЗСТ с Израилем упрощает соблюдение требований при сохранении преференций, если поставки промежуточных товаров предназначены для создания продукта на экспорт в третью страну.

В контексте старта следующего переговорного процесса, по мнению эксперта, Украине следует обратить внимание также на страны-подписанты данной конвенции, в частности, африканские и средиземноморские страны.

"В то же время мы ведем переговоры о ЗСТ с Турцией, однако это сложный процесс. Страна находится в Таможенном союзе стран ЕС для промышленных товаров. Таким образом, Турция и ЕС имеют совместный рынок товаров промпроизводства. В соответствии с правилами Таможенного союза, Украина, подписав ЗСТ с ЕС, получила доступ к рынку промышленных товаров Турции. В свою очередь, мы заинтересованы в доступе к турецкому агрорынку, а он наиболее защищенный. Поэтому переговоры идут очень медленно – партнер не готов идти на уступки", – прокомментировала В.Мовчан.

В то же время Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) заявило о начале консультаций о возможном создании ЗСТ с Китаем.

"Со многими небольшими рынками создание ЗСТ несет только преимущества. Это касается даже Канады. Рисков как таковых нет. А вот уже по Китаю расчеты должны быть очень осторожными. Несмотря на членство во Всемирной торговой организации и наличие ЗСТ Китай активно использует нетарифные способы защиты своего рынка", – отметила эксперт.

Как сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в соцсети "Твитер" в понедельник, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив прибыл в Ерусалим (Израиль) для подписания договора о ЗСТ.

В сопроводительных документах к постановлению, которым Кабмин уполномочил С.Кубива на подписание соглашения, указывалось, что Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных.

Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и др. При этом Украина отменит ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

В то же время наибольший рост импорта из Израиля покажут другие промышленные изделия, химические продукты и резиновые изделия, другие пищевые продукты, овощи и фрукты, готовые металлические изделия, другие машины и оборудование, указывается в документах.