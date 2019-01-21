Экономика

12:20 21.01.2019

"Укрзализныця" намерена с 1 февраля повысить тарифы на грузоперевозки

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"Укрзализныця" намерена с 1 февраля повысить тарифы на грузоперевозки

 "Укрзализныця" откорректировала в финплане на 2019 год индексацию тарифов на грузоперевозки в сторону понижения, предлагая повысить их с 1 февраля на 14,2%, вместо ранее анонсированных 16,6%, сообщила компания в понедельник.

"Мы честны с рынком и выполняем обещанное. Инициируем автоматическую индексацию тарифов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Сейчас по факту 2018 года идем с опережением, индексируя на прогнозный показатель с последующей корректировкой на факт", – цитируется в сообщении директор по экономике и финансам Андрей Рязанцев.

"Укрзализныця" отмечает, что показатель 14,2% официально обнародован Государственной службой статистики.

"Предложенная нами автоматическая индексация тарифов - это фактически корректировка к реальным экономическим условиям, в первую очередь, это расходы на подготовку тягового подвижного состава для нужд экономики. Без достаточного объема денежных средств "Укрзализныця" не может в полном объеме готовиться к пиковым перевозкам, которые традиционно приходятся на вторую половину года ", – добавил А.Рязанцев.

Компания, ссылаясь на данные Госстата, указывает, что с 2009 по 2018 год рост индекса цен производителей опережает рост индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 70%.

Как сообщалось, в конце ноября "Укрзализныця" сообщила о планах проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%, а далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.

Теги: #грузоперевозки #укрзализныця
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