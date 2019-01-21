Более 4,8 тыс. украинцев задекларировали в 2018 году доходы свыше 1 млн грн – ГФС

Один налогоплательщик задекларировал в 2018 году доходов за 2017-й свыше 1 млрд грн, тогда как свыше 1 млн грн доходов в прошлом году задекларировали 4,81 тыс. налогоплательщиков, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

Самому младшему миллионеру выполнилось семь лет, а самому старшему – 99, уточнила ГФС.

"Наибольше миллионеров, которые подали декларации, находятся на учете в Киеве. Их количество составляет 2,184 тыс. человек или 45% общего количества миллионеров", – отметила ГФС.

По ее данным, среди лидеров также Киевская область – 333 чел., Харьковская – 328, Днепропетровская – 303.