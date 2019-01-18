Мининфраструктуры рассматривает передачу в концессию Центрального ж/д вокзала Киева

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает перспективу передачи в концессию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"Рассматриваем возможность передачи вокзала в концессию. Это может быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный инвестор", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что вокзалом ежедневно пользуются порядка 100 тыс. пассажиров, однако его общее состояние, как и состояние привокзальной площади "не соответствуют почетному званию визитки Киева".

"Договорились превратить этот объект в современное, опрятное, комфортное и безопасное общественное пространство. Через две недели собираемся, анализируем предложения от Мининфраструктуры, "Укрзализныци", Национальной полиции и мэрии Киева. Торговые площадки, залы ожидания, парковки - все это должно быть приведено в порядок, в едином эстетическом стиле", - заявил В.Омелян.

Еще одной проблемой, которую необходимо решить, по мнению министра, является борьба с карманными ворами и общая безопасность пассажиров.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры Украины по результатам переговоров с "Укрзализныця" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба министерства.