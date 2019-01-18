Глава "Нафтогаза" допускает прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в начале 2020 года

Российская сторона на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и в отсутствие новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года, считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Мое мнение – они тянут время до завершения политического процесса", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов – ИФ) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? – Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 год. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", – заявил глава правления "Нафтогаза".

По его словам, для минимизации негативных последствий такого варианта необходимо жестко отстаивать свою позицию и прозрачно вести переговоры, чего не было сделано. А.Коболев добавил, что необходимо также иметь достаточные запасы газа, хотя они были рекордными и в начале 2009 года.

Глава "Нафтогаза" подтвердил проведение 21 января в Брюсселе очередного раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, России и ЕС по вопросам импорта и транзита российского газа через Украину после 2019 года.

"Переговоры пройдут в понедельник в Брюсселе, где украинская и российская сторона будут пробовать подписать или обсудить условия тех самых отношений (заложенных контрактами 2009 года – ИФ): импорта газа и транспортировки газа после завершения этих контрактов", – сказал он.

А.Коболев не стал раскрывать позиций украинской стороны накануне переговоров, однако подчеркнул, что главным заданием является сохранение транзита и подписание контрактов в соответствии с европейскими правилами, что будет гарантировать выплату компенсации в случае отказа "Газпрома" от транзита договорных объемов.

"Мы будем иметь объемы, а если (они) не будут предоставляться, то мы будем получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

А.Коболев согласился, что публичные заявления премьера Владимира Гройсмана о завершения контракта с нынешним главой правления НАК 22 марта этого года могут повлиять на результат переговоров. В то же время он подчеркнул, что готов к переговорам и призвал уважать украинскую сторону "в тех лицах, которые приехали на переговоры", в чем российская сторона ранее уже имела опыт убедиться.