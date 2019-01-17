Экономика

18:10 17.01.2019

Microsoft направит $500 млн на решение жилищного кризиса в Сиэтле

1 мин читать

Американский софтверный гигант Microsoft Corp. пообещал направить $500 млн в последующие три года на смягчение последствий роста цен на жилье в Сиэтле и окрестностях, где расположена штаб-квартира компании.

Большая часть средств будет использована для выдачи кредитов на строительство доступного жилья в регионе, остальные деньги пойдут на гранты на исследования и проекты, призванные решить проблему бездомных, пишет Dow Jones.

Штаб-квартира Microsoft расположена в Редмонде, пригороде Сиэтла, и в регионе работают порядка 50 тыс. сотрудников компании. Помимо этого, в Сиэтле находится центральный офис онлайн-ритейлера Amazon.com.

Во многом из-за присутствия крупнейших в США компаний цены на жилье в районе взлетели на 96% с 2011 по 2018 год, тогда как средний размер доходов местных жителей за тот же период увеличился на 34%. По оценке Microsoft, здесь ощущается нехватка примерно 305 тыс. домов для граждан с низким и средним уровнем доходов.

"Мы понимаем, что здесь появились новые рабочие места, однако для сотрудников не создавалось достаточно жилья, - заявил президент Microsoft Брэд Смит. - Это вызвало отток населения, включая учителей и медсестер, а также работников ИТ-компаний".

Акции Microsoft дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 17%, до $806 млрд.

Теги: #microsoft
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

Прибыль и выручка Microsoft во II финквартале превзошли прогнозы

"Укрэнерго" внедрит ERP-систему на платформе Microsoft

Прибыль и выручка Microsoft в I финквартале превзошли прогнозы, капитализация выросла до рекорда

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд акциями Microsoft

Microsoft сократит 3 тыс. рабочих мест в департаменте продаж

Microsoft реорганизует отдел продаж, может уволить тысячи сотрудников

Microsoft объявит о крупной реорганизации бизнеса

Microsoft повысит уровень владения компьютером учителей 100 школ

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин: рост экспорта российского газа в Европу сохраняет возможности его транзита через Украину

Mars построит в Тяньцзине завод по производству кормов для домашних животных

Regal Petroleum в 2018 г. увеличило среднесуточную добычу углеводородов в Полтавской области на 67%

Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки - глава Cisco

"Брокард-Украина" планирует в 2019г открыть до 7 новых магазинов

Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки

ЕБА прогнозирует в 2019г рост безналичных платежей до 20%

МинВОТ в 2018 году привлекло 1,6 млрд грн на программы от международных партнеров

Рада подтвердила продление моратория на продажу с/х земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА