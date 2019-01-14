IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг аэропорту "Борисполь" на уровне uaAAА, прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство "IBI-Рейтинг" повысило долгосрочный кредитный рейтинг государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" по национальной рейтинговой шкале до уровня "uaААА", прогноз "стабильный".

"Такой кредитный рейтинг является эффективным инструментом увеличения потенциальных возможностей привлечения инвестиций в развитие аэропорта, он способствует повышению доверия инвесторов к нам. В данный момент мы стабильно растем. Результаты 2018 года показали надежность аэропорта в качестве партнера в финансовых отношениях", - констатировал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Он также отметил, что сегодня аэропорт "Борисполь" - единственное предприятие реального сектора экономики в стране, которое получило долгосрочный кредитный рейтинг такого уровня – "стабильный".

В прошлом году рейтинговое агентство IBI-Rating подняло кредитный рейтинг аэропорта до "позитивного" - uaAA +.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. По итогам 2018 года его пассажиропоток составил 12,6 млн человек, показав рост на 19% к 2017 году.