Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

Доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире на конец 2018 года опустилась до 2,3% по сравнению с 2,8% на конец третьего квартала, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

В ближайшее время аналитики агентства ожидают дальнейшего снижения показателя - до 2% во втором квартале текущего года.

Однако к концу 2019 года доля дефолтов может увеличиться до 3% из-за более сложных рыночных условий на фоне замедления темпов экономического роста, ужесточения кредитных условий и роста стоимости заимствований, отмечается в сообщении.

"Мы также ожидаем повышения волатильности на рынке высокодоходных активов из-за неопределенности в отношении процентных ставок и геополитических проблем, включая торговую напряженность между США и Китаем, хотя большинство компаний с рейтингом Moody's имеют низкие риски рефинансирования в ближайший год, а корпоративные прибыли и ликвидность остаются здоровыми", - полагает вице-президент и старший кредитный аналитик Moody's Шарон Оу.

В декабре в мире о дефолтах объявили 10 компаний со спекулятивным рейтингом Moody's, в четвертом квартале - 17. В результате по итогам всего прошлого года их количество достигло 77, наибольшее число дефолтов было отмечено среди ритейлеров (16), а также в нефтегазовой отрасли (15).

В США доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня на конец 2018 года опустилась до 2,8% с 3,3% тремя месяцами ранее, в Европе - до 1,3% с 2%.