Экономика

12:56 11.01.2019

Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

2 мин читать
Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

Доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире на конец 2018 года опустилась до 2,3% по сравнению с 2,8% на конец третьего квартала, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

В ближайшее время аналитики агентства ожидают дальнейшего снижения показателя - до 2% во втором квартале текущего года.

Однако к концу 2019 года доля дефолтов может увеличиться до 3% из-за более сложных рыночных условий на фоне замедления темпов экономического роста, ужесточения кредитных условий и роста стоимости заимствований, отмечается в сообщении.

"Мы также ожидаем повышения волатильности на рынке высокодоходных активов из-за неопределенности в отношении процентных ставок и геополитических проблем, включая торговую напряженность между США и Китаем, хотя большинство компаний с рейтингом Moody's имеют низкие риски рефинансирования в ближайший год, а корпоративные прибыли и ликвидность остаются здоровыми", - полагает вице-президент и старший кредитный аналитик Moody's Шарон Оу.

В декабре в мире о дефолтах объявили 10 компаний со спекулятивным рейтингом Moody's, в четвертом квартале - 17. В результате по итогам всего прошлого года их количество достигло 77, наибольшее число дефолтов было отмечено среди ритейлеров (16), а также в нефтегазовой отрасли (15).

В США доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня на конец 2018 года опустилась до 2,8% с 3,3% тремя месяцами ранее, в Европе - до 1,3% с 2%.

Теги: #дефолт #компании #moodys
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска

Moody's повысило рейтинги Ferrexpo, "Метинвеста" и МХП до уровня "B3"

Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

Санкции РФ будут применяться к компаниям, связанным с включенными в санкционные списки физлицами – юристы

Санкции РФ в отношении Украины коснулись ряда компаний ГМК, в частности Ferrexpo, ОГХК, КЖРК, МГОКа и ПГОКа

Россия ввела санкции против публичных украинских компаний: Ferrexpo, МХП, Kernel (Список)

Moody's подтвердило рейтинг азербайджанского Kapital Bank "Ba3"

Moody's дал прогноз для банковской системы Китая

Moody's ожидает снижения нефтяных цен до $60-65 за баррель в 2020-2022 годах

Порошенко отрицает возможность дефолта Украины в 2019 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты или полностью ее отменить

НКРЭКУ урегулирует механизм выплаты компенсации потребителям э/э при плановых перебоях в энергоснабжении более чем на 48 часов

Введение РФ эмбарго на сельскохозяйственные товары из Украины будет иметь минимальное влияние

Юристы ожидают больше исков к госорганам и налоговых споров из-за снижения максимальной ставки судебного сбора в админсудах

Apple представит три модели iPhone в 2019г, сохранит модель с LCD-экраном

"Богдан" начал 2019г новым контрактом с французской Bluebus

Грузовой терминал аэропорта "Борисполь" работает в штатном режиме, "Укрпошта" обещает наладить доставку международной почты до конца января

Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА