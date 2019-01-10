Кабмин утвердил Кравцова в должности главы "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании в четверг утвердил исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзализныци" Евгения Кравцова в этой должности.

Кандидатуру Е.Кравцова выдвинул независимый наблюдательный совет "Укрзализныци".

"Мы понимаем, что частный бизнес также очень важен для "Укрзализныци" и сегодня мы будем работать над тем, чтобы вкладывать и инвестировать в этот бизнес. Мы также хотим создавать партнерские отношения с приватным сектором Украины. И если Кабмин назначит главой правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, как рекомендовал набсовет, мы только усилим наши усилия и возможности в реализации наших планов", - сказал в ходе заседания глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер.

В свою очередь вице-премьер-министр Владимир Кистион отметил позитивное влияние работы команды Е.Кравцова на показатели деятельности "Укрзализныци".

"До 2016 года "Укрзализныця" работала с большими убытками. И 2016 год был переломным для компании - это был первый год, когда компания получила каких-то 100 млн грн, но прибыли... И мы видим устойчивую тенденцию к улучшению работы компании", - отметил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что "Укрзализныця" должна оставаться государственной компанией, а также усиленно развиваться, обновлять инфраструктуру и подвижной состав, и при этом оставаться прибыльной.

Он поздравил Е.Кравцова с назначением и пожелал успехов на новой должности.