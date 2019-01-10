Экономика

13:18 10.01.2019

Общие потери экспорта товаров от запрета на ввоз в РФ будут незначительными - НБУ

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Общие потери экспорта товаров от запрета на ввоз в РФ будут незначительными - НБУ

Общие чистые потери экспорта украинских товаров в связи с новыми экономическими санкциями России, введенными 29 декабря 2018 года, будут незначительными, а влияние этих санкций на ВВП близким к нулю, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП - близким к нулю", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, наиболее чувствительными для Украины с учетом относительно ограниченных возможностей переориентации на другие рынки остаются ограничения на поставки продукции машиностроения. В то же время, как показала практика предыдущих лет, экспорт продовольственных товаров и отдельных промышленных товаров, которые попали под санкции России, частично может быть переориентирован на другие рынки.

Как сообщалось, 29 декабря 2018 года РФ запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины. В перечень запрещенных товаров входят отдельные продовольственные, промышленные товары и продукция машиностроения.

Теги: #рф #нбу #экспорт #нацбанк
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