Набсовет "Укрзализныци" предложил Кабмину назначить главой компании Кравцова - Гройсман

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предложил Кабинету министров назначить председателем правления компании действующего и.о. главы АО Евгения Кравцова.

"Сегодня мы можем рассмотреть вопрос заключения контракта с новым руководителем ("Укрзализныци" - ИФ) Евгением Кравцовым. На основании решения независимого наблюдательного совета", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в четверг.

Он также выразил пожелания относительно "Укрзализныци" - сделать ее лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе.