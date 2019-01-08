Экономика

12:18 08.01.2019

Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

2 мин читать
Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

Проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на сегодня находится на стадии доработки и согласования с представителями общественных организаций аграрного сектора, сообщили в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Согласно информации ведомства, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать до принятия закона об обороте сельхозземель, в том числе, и во временной промежуток с 1 по 20 января 2019 года.

"Действующей редакцией п.15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины определено, что купля/продажа или иной способ отчуждение земельных участков и земельных долей (паев) до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не допускается", - прокомментировали в Госгеокадастре агентству "Интерфакс-Украина" заявление депутата Алексея Мушака (фракция "Блок Петра Порошенко") о том, что мораторий на продажу земли сельхозназначения не будет действовать с 1 по 20 января 2019 года.

То есть, в связи с отсутствием закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения мораторий на их продажу действует в полном объеме. Нотариусы, как и раньше, будут отказывать в заверке договоров купли/продажи сельскохозяйственных земель, даже если такие появятся в период с 1 до 20 января 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. В частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Позже народный депутат А.Мушак сообщил, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет действовать в период с 1 по 20 января 2019 года в связи с регистрацией постановления об отмене результатов голосования за законопроект №9355-5, которое прошло с нарушением процедуры.

Теги: #земля #закон #госгеокадастр
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до принятия закона об обороте сельхозземель, в том числе, и с 1 по 20 января – юрист

Порошенко подписал изменения в Бюджетный кодекс

Госгеокадастр покрывает 73% территории Украины – Минагропрод

Закон с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" обнародован на сайте Рады

НБУ предлагает оптимизировать законодательство по вопросам санкций

УКАБ совместно с другими членами Общественной коалиции обратились с заявлением против продления моратория на землю

Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2019

Рада приняла закон о госбюджете-2019 с дефицитом в пределах 2,3% ВВП

"Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земли

Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении Украине до 1 млрд евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

Украина объявила 12 конкурсов на разработку углеводородных месторождений по СРП на 50 лет

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit - EY

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 3,8 млрд куб. м

Кабмин одобрил передачу 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади в пользу Yuzgaz с оператором словацкой Nafta

"Энергорынок" в 2018г начал готовить к работе новые структуры, которые обеспечат деятельность конкурентного рынка э/э

MasterCard решила отказаться от названия на логотипе

НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

В почтовых отделениях можно будет обменять валюту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА