"ДТЭК" намерен купить "Киевобл-" и "Одессаоблэнерго"

"ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

Согласно сообщению на сайте компании, сделка оформлена на нефтегазовые компании группы.

"ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов", - говорится в пресс-релизе компании.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.