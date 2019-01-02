Экономика

16:13 02.01.2019

Банки с российским капиталом не несут риски для банковской системы Украины - Рожкова

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Банки с российским капиталом не несут риски для банковской системы Украины - Рожкова

Банки с российским капиталом не несут риски для банковской системы Украины, заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Эти банки (с российским капиталом - ИФ) и их операции рисков для банковской системы не несут… Доля этих банков небольшая, наши контрольные процедуры над ними усилены", - сказала она в эфире телеканала "Эспрессо" вчера.

Е.Рожкова также отметила, что банкротство ВТБ Банка (Киев) не оказало существенное влияние на банковский сектор, так как с начала военной агрессии РФ банки с российским капиталом существенно снизили свою долю на украинском банковском рынке и концу 2018 года она немногим превышала 3,5% в общих активах.

Теги: #рф #банковская_система #украина #рожкова
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