Экономика

10:25 02.01.2019

В Украине с 1 января повышаются тарифы на теплоэнергию для населения на 24%

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В Украине с 1 января повышаются тарифы на теплоэнергию для населения на 24%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2019 года повысила тарифы на теплоэнергию для населения в ряде регионов Украины.

Такое решение было принято на заседаниях 10-11 декабря 2018 года в соответствии повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% ценой на газ для теплокоммунэнерго.

В целом тарифы по всем 26 ТКЭ повышены на 4-24%. Так, для КП "Винницагортеплоэнерго"- на 20%, для КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая обл.) - на 18%, ООО "Ривнетеплоэнерго" – на 18%, ГКП "Хмельницктеплокоммунэнеро" – на 19%, КПТС "Черкассытеплокомунэнерго" – на 18%, ЧАО "Черкасское химволокно" – на 21%.

Как отметила ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процент роста тарифов на отопление не превысил процент роста цены на газ – 23,5%. Кроме того, при пересмотре на 22% был снижен тариф на теплоэнергию для бюджетных учреждений.

Тарифы на горячее водоснабжение также возросли.

Все ставки обнародованы в спецвыпуске газеты "Урядовый курьер" 11 декабря 2018 года.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ был одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.

Теги: #нкрэку #украина #теплоэнергия #тарифы
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