Экономика

17:29 29.12.2018

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

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АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал АО "Укрзализныця" в лице регионального филиала "Приднепровская железная дорога" на общую сумму 760,390 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 году и единоличное повышение цен на услугу по разведению железнодорожных мостов.

Как отмечается в решении АМКУ, "Укрзализныця" в марте 2017 года отказалась разводить ж/д мосты №1 и №5 по заявке теплохода "Афанасий Матюшенко" из-за того, что филиал "Укрзализныци" в одностороннем порядке поднял цены на указанную услугу.

По мнению АМКУ, злоупотребление "Укрзализныцей" монопольным положением на рынке оказания услуги по подъему пролетных строений железнодорожных мостов №1 и №5 через реку Днепр для пропуска крупногабаритных судов может привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования, а установление ж/д перевозчиком текущих цен на эту услугу (20 194,2 грн по состоянию на 2017 год) не было бы возможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Как сообщалось, ранее АМКУ счел тарифы "Укрзализныци" на предоставление вагонов в аренду рыночными и не усмотрел в их ценообразовании антиконкурентных действий.

Теги: #укрзализныця #штраф #амку
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