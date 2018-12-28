Экономика

22:45 28.12.2018

Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов

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Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов

На постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2млн трудовых мигрантов из Украины", - отметили в пресс-службе министерства.

В министерстве подчеркнули, что "цифры 12 млн нигде в миграционной аналитике нет, равно она не называлась и на итоговой пресс-конференции министра социальной политики Украины Андрея Ревы".

Теги: #минсоцполитики #трудовые_мигранты #украина #цифра
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