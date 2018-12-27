Кабмин ввел услугу запрета регистрационных действий в Госреестре прав на недвижимость

Распоряжением Кабинета министров Украины, принятом в четверг на его заседании, вводится сервисная услуга по предоставлению заявления о запрете на совершение регистрационных действий в электронной форме в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

"По желанию физического или юрлица сервисная услуга по предоставлению заявления о запрете на совершение регистрационных действий в электронной форме будет предоставляться исключительно при условия наличия зарегистрированного права собственности на отдельный индивидуально определенный объект недвижимого имущества в госреестре с присвоенным регистрационным номером такому объекту", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно распоряжению, услуга будет предоставляться платно на основании заключенных договоров исключительно при условии использования квалифицированной электронной подписи, в том числе с использованием электронной системы Mobile ID.

Как указывается в документе, технический администратор госреестра обеспечивает передачу заявлений о запрете на проведение регистрационных действий субъектам государственной регистрации прав, которые обеспечивают хранение регистрационных дел в бумажной форме, по месту нахождения недвижимого имущества.