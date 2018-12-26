Санкции России не повлияют на работу "Первой логистической компании", - собственник

У "Первой логистической компании" (Львовская область) нет активов на территории Российской Федерации, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" собственник компании Максим Шкиль.

"В течение последних лет компания практически не осуществляет перемещения товаров из России, подвижной состав на территории России не находится, соответственно решение правительства России по "Первой логистической компании" не повлияет на работу компании", - сообщил он.

По словам М.Шкиля, подобное решение со стороны России не имеет под собой ни логики, ни смысла.

Как сообщалось, Россия добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", а также принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В случае "Первой логистической компании" в постановлении правительства РФ приведен адрес ее киевского офиса, указанный на сайте, тогда как юридический адрес компании – с.Бережаны Львовской обл.

Что касается ТЭП "Вертикаль", то согласно госреестру, компания еще не изменила свой юрадрес в связи с переименованием пр.Московского в пр.Степана Бандеры, однако в опубликованном документе этот проспект уже указан как проспект С.Бандеры.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

"Первая логистическая компания" работает на рынке предоставления экспедиторских услуг с 2011 года, предоставляет полный комплекс услуг в сфере железнодорожных перевозок. Летом этого года ПЛК заявила о начале формирования собственного подвижного состава для перевозки зерновых в порты и заключении соответствующих контрактов с украинскими заводами.

По информации компании, одна один из лидеров логистических услуг в Украине и имеет многолетний опыт по организации перевозок Украины, странам СНГ, Балтии, Западной Европы и Азии. Входит в ТОП-3 перевозчиков зерновых культур железнодорожным транспортом. Имеет широкую сеть филиалов (в Киеве, Виннице, Николаеве, Черкассах) и представительств по всей территории Украины.

Чистый доход "Первой логистической компании" в 2017 году вырос на 5,5% – до 632,4 млн грн, а ее чистая прибыль составила 17,32 млн грн, тогда как 2016 год компания завершила с чистым убытком 13,24 млн грн.

ООО "ТЭП "Вертикаль" зарегистрировано в сентябре 2015 года, однако согласно сайту компании она работает на рынке около 20 лет, предоставляя полный комплекс услуг в организации перевозок грузов и экспедирования на территории Украины, стран Балтии, СНГ, Азии и Восточной Европы о особое внимание уделяя аграрным грузам. Дополнительно компания развивает направление по обеспечению перевозок автомобильным транспортом в Украине и за ее пределами, а также направление по организации речных перевозок зерновых грузов и перевалки их на рейде.

Летом этого года компания также заявила о начале создания собственного парка вагонов и покупке первого вагон-хоппера у национального производителя — ООО "Опытно-механический завод "Карпаты". В заявленных в начале августа планах компании было строительство собственных 156 зерновозов и 156 полувагонов, на тот момент парк ТЭП "Вертикаль" насчитывал 700 арендованных вагонов-зерновозов.

Чистый доход ТЭП "Вертикаль" в 2017 году вырос на 45,5% – до 576,03 млн грн, а ее чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза – до 3,86 млн грн..