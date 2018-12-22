Рынки акций Европы резко упали по итогам предрождественской недели

Рынки акций стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения в пятницу на опасениях эскалации конфликта между США и Китаем, при этом по итогам предрождественской недели зафиксировано резкое падение.

Следующие три сессии (24, 25 и 26 декабря) большинство европейских бирж будут закрыты в связи с рождественскими празднованиями. В полном объеме торги возобновятся лишь в следующий четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в пятницу на 0,03% - до 336,68 пункта. За неделю индикатор упал более чем на 3%.

Во второй половине сессии поддержку рынку оказали сигналы о возможности новых стимулов в Китае в 2019 году, включая снижение налогов и некоторое смягчение денежно-кредитной политики. По итогам важного экономического совещания высшего руководства КНР было также объявлено, что в следующем году Пекин сохранит курс на повышение открытости экономики и рынков для иностранных инвесторов.

Британский индекс FTSE 100 почти не изменился, как и французский CAC 40, германский DAX прибавил 0,2%. При этом испанский IBEX 35 упал на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

Как сообщалось, накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. В свою очередь власти КНР потребовали от Минюста США отозвать обвинения.

Инвесторы опасаются, что конфликт может негативно сказаться на переговорах двух стран по торговым вопросам.

Кроме того, в пятницу стало известно, что экономика Франции в третьем квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,4% соответственно.

Потребительские расходы во Франции в ноябре сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца и упали по сравнению с ноябрем прошлого года на 2%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателей на 0,1% и 1,6% соответственно.

Британская экономика в третьем квартале, тем временем, увеличилась на 0,6% в поквартальном выражении, как и ожидалось. Рост в годовом выражении составил 1,5%, также на уровне прогнозов.

Цена бумаг Danske Bank уменьшилась на 0,8% после того, как банк во второй раз за последние три месяца ухудшил прогноз прибыли на текущий год. Теперь он ожидает получить прибыль в размере 15 млрд датских крон ($2,3 млрд) против ожидавшихся ранее 16-17 млрд крон.

Акции Volkswagen дешевели всю сессию на сообщении Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что автопроизводитель планирует сократить порядка 7 тыс. рабочих мест в Германии в ближайшие годы. Однако к концу торгов Volkswagen вышел в небольшой плюс.

Котировки акций британской нефтегазовой компании Pantheon Resources снижаются на 6,9%. Ранее компания отчиталась о росте убытка в 2018 финансовом году.