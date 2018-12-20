Экономика

18:43 20.12.2018

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 11 мес. снизились в 1,6 раза – Госстат

1 мин читать

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-ноябре 2018 года составила 2,233 млрд грн, что в 1,6 раза (или на 1,444 млрд грн) ниже показателя января-ноября 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 5 млн 877,4 тыс. домохозяйств, что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в ноябре-2018 уменьшился на 1,7% по сравнению с ноябрем-2017 и составил 531,2 грн.

Согласно данным статведомства, в ноябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 3 млн 349,1 тыс. домохозяйств, что на 55,3% больше, чем в октябре.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Теги: #госстат #субсидии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%

Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 14,2%

Задолженность по зарплате в Украине в октябре сократилась на 0,2%

Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%

Промпроизводство в Украине в октябре-2018 выросло на 1,4% к октябрю-2017 – Госстат

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. снизились в 3 раза – Госстат

Более 68 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам – Минфин

Объем реализации услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины 9 мес.-2018 вырос на 11%

"Нафтогаз" готов профинансировать монетизацию субсидий

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах

Рада продлила земельный мораторий до 2020г

Рада намерена разрешить Минобороны напрямую закупать импортные товары оборонного назначения – первое чтение

МЭРТ оценивает стоимость строительства павильона Украины для Экспо-2020 в $5,5 млн

Нацбанк намерен к концу июня 2019г расширить оценку SREP на все банки

Минагропрод запустил портал общенациональной нормативной денежной оценки с/х земель

Цены на нефть ускорили падение, Brent опускалась ниже $55 за баррель впервые с 2017г

Максимальная цена на газ на украинском рынке в ноябре выросла на 2%

Укргазбанк привлек у НБУ 3 млрд грн рефинансирования на 77 дней под 20% годовых

"Укрзализныця" по итогам 2018г планирует провести капремонт более 100 пассажирских вагонов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА