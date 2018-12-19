Экономика

13:32 19.12.2018

Украина и ЕС договорились обновить дополнения Соглашения об ассоциации по энергетике и сфере цифрового рынка

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Украина и ЕС договорились обновить дополнения Соглашения об ассоциации по энергетике и сфере цифрового рынка

Украина и Европейский Союз договорились обновить дополнения к Соглашению об ассоциации в сфере энергетики и цифрового рынка, сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нам удалось получить согласие ЕС, что в некоторых сферах нам нужно переходить к обновлениям дополнений к Соглашению об ассоциации в связи с тем, что право ЕС развивается и Украина готова больше углублять реализацию своих обязательств для того, чтобы больше интегрироваться в отдельные рынки ЕС. Мы пришли к соглашению о том, чтобы определить механизм обновления дополнения 27, по энергетике. Также речь идет о сфере цифрового рынка, это 17 дополнение. У нас есть определенное видение того, как бы мы предложили его обновить", - сказала она на пресс-конференции "Итоги Совета ассоциации Украина-ЕС: евроинтеграционная повестка дня на 2019 год" в среду в Киеве.

По ее словам, на момент составления Соглашения об ассоциации с Украиной ЕС не имел четких регуляций в данных сферах и за прошедшее время сильно подвинулся вперед.

И.Климпуш-Цинцадзе добавила, что некоторые изменения могут потребовать ратификации украинским парламентом.

В свою очередь, директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уточнила, что обновления, в частности, дополнения по энергетике, будут касаться не только перечня актов, которые должны быть имплементированы, но и предусматривать механизм оценки и мониторинга прогресса Украины, а также подготовку совместных рекомендаций по результатам достигнутого прогресса.

Теги: #ес #климпуш_цинцадзе #соглашения
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