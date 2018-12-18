Экономика

14:45 18.12.2018

Кабмин утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года

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Кабмин утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года

Правительство утвердило новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров одобрен на заседании правительства во вторник по процедуре без обсуждения.

Министерству инфраструктуры, Министерству обороны, Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти поручено в трехмесячный срок разработать и подать на рассмотрение правительства план мероприятий по реализации Морской доктрины на период до 2035 года.

Как следует из имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записки к документу, принятие новой редакции Морской доктрины, утвержденной правительством в октябре 2009 года, обусловлена радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства.

Подготовка обновленной доктрины отвечает комплексной задаче по формированию интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.

Как сообщалось, по итогам рассмотрения на заседании СНБО 6 сентября срочных мер по защите национальных интересов Украины в акватории Азовского моря, Совбез, в том числе, поручил Кабинету министров безотлагательно принять новую редакцию Морской доктрины Украины.

12 октября президент П. Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Теги: #морская_доктрина #снбо #кабмин
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