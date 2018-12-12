Экономика

18:02 12.12.2018

Верховная Рада узаконила виски

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Верховная Рада узаконила виски

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски".

Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" (регистрационный №9260) обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду.

Документ устанавливает, что виски - это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".

Теги: #виски #рада
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