События

18:52 03.07.2019

Возгорание на складах Jim Beam в Кентукки уничтожило более 7 млн литров виски

1 мин читать
Возгорание на складах Jim Beam в Кентукки уничтожило более 7 млн литров виски

Пожар на складах производителя виски марки Jim Beam в штате Кентукки уничтожил партию алкогольных напитков общим объемом более 7 млн литров, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Официальных данных о финансовых потерях компании из-за пожара нет. Однако, по подсчетам агентства, речь пойдет о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

Между тем, по словам представителя компании, огонь уничтожил "относительно молодой виски".

Пожар сразу на двух складах компании начался в ночь на среду. К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание на одном из них. Ожидается, что для тушения второго склада понадобится еще около шести часов.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Однако, по версии агентства Associated Press, пожар мог начаться из-за удара молнии.

Jim Beam - бренд виски, основанный в США в 1795 году. Марка принадлежит компании Beam Global Spirits & Wine, которая в свою очередь является дочерней компанией Fortune Brands.

Под брендом Jim Beam продаются несколько сортов бурбона и виски, а также некоторые другие алкогольные напитки.

Теги: #виски #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 03.07.2019
В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

08:39 03.07.2019
Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

02:55 03.07.2019
Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

00:09 03.07.2019
США и Польша поддерживают реформы в Украине

США и Польша поддерживают реформы в Украине

18:55 02.07.2019
Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности

Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности

18:50 02.07.2019
Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

18:00 02.07.2019
США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

11:33 02.07.2019
Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

09:27 02.07.2019
США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

08:48 02.07.2019
Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ряде областей Украины обесточенными остаются 525 населенных пунктов

Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС не станет наказывать Италию за нарушение финансовой дисциплины

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

"Нацкорпус" уличил Кивалова в принуждении к незаконной агитации студентов одесского МГУ

Украина заявила в IMO о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму и потребовала освобождения захваченных моряков

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Избиратели "Голоса", "Евросолидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины" поддерживают присоединение Украины к ЕС

В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

Власти Японии призвали миллион жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за сильных дождей

Вопрос проведения переговоров властей Украины с "Л/ДНР" поровну разделил украинцев

Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА