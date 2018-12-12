Экономика

16:26 12.12.2018

НКРЭКУ утвердила увеличение в 2019г тарифа "Укрэнерго" на 19,3%

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НКРЭКУ утвердила увеличение в 2019г тарифа "Укрэнерго" на 19,3%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение средневзвешенного тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в 2019 году на 19,3% – до 5,93 коп./кВт-ч (здесь и далее – без НДС).

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду.

Согласно утвержденному решению, в первом квартале 2019 года тариф составит 4,22 коп./кВт-ч, во втором – 7,1 коп./кВт-ч, в третьем квартале – 5,74 коп./кВт-ч, четвертом – 6,85 коп./кВт-ч.

Прогнозные объемы поступления электроэнергии в магистральные и межгосударственные линий электропередачи объединенной энергосистемы Украины на 2019 год составляют 111 млрд кВт-ч против ранее прогнозированных на 2019 год 112 млрд кВт-ч и ожидаемых в 2018 году 113,5 млрд кВт-ч.

Ранее представители "Укрэнерго" предлагали увеличить тариф в 3,4 раза – до 17,034 коп./кВт.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #укрэнерго #нкрэку
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