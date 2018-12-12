Автопроизводство в Украине за 11 мес. ускорило темп падения до 17% за счет снижения в ноябре на 49%

Украинские производители автотранспортных средств в январе-ноябре выпустили 6,35 тыс. автотранспортных средств, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По ее предварительным данным, в том числе производство легковых автомобилей сократилось на 17% - до 5,463 тыс. ед., коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") – на 69%, до 132 ед. Положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов – прирост 10%, до 755 ед.

За этот период Запорожский автозавод (ЗАЗ) сократил производство в 12 раз, до 120 ед., в том числе выпущено одно легковое авто (за 11 мес. 2017 года - 985), 85 коммерческих (419 ед.) и 34 автобуса (36 ед.).

Статистика по легковым авто в январе-ноябре фактически полностью сформировало ЧАО "Еврокар", произведя 5,462 тыс. автомобилей Skoda – на 1,7% меньше, чем годом ранее, а в автобусном сегменте лидирует "Черкасский автобус" с производством 401 автобуса (на 24% больше). Вторая позиция в этом сегменте у корпорации Эталон" – 173 автобуса (на 9,5% больше), третья у Часовярского автобусного завода – 104 автобуса (рост 26,8%), а корпорация "Богдан" выпустила 43 автобуса против 87 годом ранее.

В сегменте коммерческих авто, кроме ЗАЗа, производил эту технику "Черкасский автобус" – 47 ед. против четырех за 11 месяцев 2017 года.

По данным ассоциации, в ноябре украинское автопроизводство сократилось на 49% по сравнению с тем же месяцем 2017 года – до 520 ел.

При этом легковых авто выпущено 440 ед., в том числе 439 ед. – на "Еврокаре", снизившем их выпуск на 40%.

Пресс-служба ассоциации сообщает, что по информации ЗАЗ в ноябре один автомобиль (в ноябре прошлого года – 160 ед.) выпущен в тестовом режиме с целью проверки техсостояния оборудования и технологических процедур.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего две единицы против 29 ед. годом ранее.

В прошлом месяце отрицательную динамику показало и автобусное производство, сократившись на 13% до 78 ед., в том числе Черкасский автобус выпустил 40 машин против 39 в ноябре-2017, Часовоярский завод – четыре против семи, корпорация "Эталон" 20 ед. против 25 ед., корпорация "Богдан" – 13 против пяти, ЗАЗ - один автобус против 14.

В пресс-службе ассоциации напоминают, что участники второго Украинского автомобильного форума, прошедшего во Львове в ноябре, выражая особую тревогу ситуацией в национальном автопроме, направили открытое обращение представителям власти, в котором предложили меры для сохранения и реализации производственного потенциала отрасли.

Как сообщалось, на сегодня существующие мощности украинского автопрома загружены менее чем на 1,5%.

Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% – до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета КрАЗов) - 486 ед.