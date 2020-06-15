Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

Майский результат украинского автомобилестроения в мае текущего года сократился в четыре раза к аналогичному месяцу 2019 года – до 126 ед., и это с учетом низкой базы сравнения, сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей уменьшился в пять раз – до 87 авто Skoda, которые, как и годом ранее, выпустил методом крупноузловой сборки завод "Еврокар".

Производство автобусов просело в 2,3 раза - до 27 штук (в том числе 25 ед. на заводе "Черкасский автобус" и два – на ЗАЗе (в мае-2019 года соответственно 30 и 9 ед.). В то же время ни одного автобуса не выпустили Черниговский автозавод корпорации "Эталон" (в мае-2019 – 12 ед.), завод "Часовоярские автобусы (9 ед.) и корпорация "Богдан" (3 ед.).

Положительная динамика в мае отмечена только в секторе коммерческой автотехники – выпущено лишь 12 ед. (все – "Черкасским автобусом"), но это вдвое больше прошлогоднего майского результата ("АвтоКрАЗ" не предоставляет данных о выпуске своих машин с августа 2016 года).

С учетом майских показателей, в январе-мае текущего года выпуск автотранспорта в Украине ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года до 35% (по итогам четырех месяцев он составлял 24%) – до 1550 ед., в том числе выпуск легковых авто снизился на 35% - до 1325 ед. (все – на "Еврокаре"), автобусов – на 41%, до 201 ед., коммерческих авто – вырос на 14%, до 24 ед.