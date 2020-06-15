Экономика

10:45 15.06.2020

Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

2 мин читать
Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

Майский результат украинского автомобилестроения в мае текущего года сократился в четыре раза к аналогичному месяцу 2019 года – до 126 ед., и это с учетом низкой базы сравнения, сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей уменьшился в пять раз – до 87 авто Skoda, которые, как и годом ранее, выпустил методом крупноузловой сборки завод "Еврокар".

Производство автобусов просело в 2,3 раза - до 27 штук (в том числе 25 ед. на заводе "Черкасский автобус" и два – на ЗАЗе (в мае-2019 года соответственно 30 и 9 ед.). В то же время ни одного автобуса не выпустили Черниговский автозавод корпорации "Эталон" (в мае-2019 – 12 ед.), завод "Часовоярские автобусы (9 ед.) и корпорация "Богдан" (3 ед.).

Положительная динамика в мае отмечена только в секторе коммерческой автотехники – выпущено лишь 12 ед. (все – "Черкасским автобусом"), но это вдвое больше прошлогоднего майского результата ("АвтоКрАЗ" не предоставляет данных о выпуске своих машин с августа 2016 года).

С учетом майских показателей, в январе-мае текущего года выпуск автотранспорта в Украине ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года до 35% (по итогам четырех месяцев он составлял 24%) – до 1550 ед., в том числе выпуск легковых авто снизился на 35% - до 1325 ед. (все – на "Еврокаре"), автобусов – на 41%, до 201 ед., коммерческих авто – вырос на 14%, до 24 ед.

Теги: #автопроизводство #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:40 15.06.2020
В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

10:40 15.06.2020
В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

09:07 15.06.2020
В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

17:38 14.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

16:11 14.06.2020
Грозы пройдут в Украине в начале недели

Грозы пройдут в Украине в начале недели

10:29 14.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

10:18 14.06.2020
В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:55 14.06.2020
В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

09:33 14.06.2020
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

Повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов – Шмыгаль

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Moody's повысило рейтинг Украины до В3 со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

"Азовсталь" и ММК поставят металлопродукцию в Словакию, Румынию, Беларусь и Саудовскую Аравию по спецзаказам

Повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со "стабильным" прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов – Шмыгаль

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Moody's повысило рейтинг Украины до В3 со стабильным прогнозом

Суд закрыл производства по двум делам по искам экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительной процедуры bail-in

Ограничений импорта удобрений в Украину не будет

Импорт в Украину в мае-2020 упал на 31,2% к маю-2019 – Гостаможслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА