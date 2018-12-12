МАУ приостанавливает рейс Харьков-Тель-Авив до апреля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейса Харьков-Тель-Авив до конца зимней навигации из-за высокой стоимости топлива и обслуживания в аэропорту, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" авиаперевозчик.

"Продажа билетов на данном направлении прекращена с 10 декабря. Основная причина – неурегулированные с партнерами вопросы относительно стоимости топлива и обслуживания международных рейсов", – говорится в ответе МАУ на запрос агентства.

В авиакомпании уточнили, что выполнение рейса Харьков-Тель-Авив будет приостановлено с 16 января 2019 года до конца зимней навигации.

"В настоящий момент услуги по заправке в Харькове предоставляют две компании: сам аэропорт и еще один частный поставщик топлива. Ни один из них не предоставил конкурентное предложение. Более того, пока что у МАУ нет никакого предложения по заправке самолетов на 2019 год", - отметили в авиакомпании.

Источник на рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что заправочные услуги в аэропорту Харьков помимо аэропорта предоставляет "АМИК Украина".

В МАУ напомнили, что с 30 октября на зиму 2018-2019 из-за снижения спроса был приостановлен рейс Харьков-Бергамо, и в настоящее время из Харькова компания совершает только один прямой рейс - в Киев.

По данным компании, после приостановки рейса в Харьков из Тель-Авива прямыми рейсами МАУ можно будет добраться в четыре города Украины – Киев, Одессу, Львов и Винницу.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 72,7 тыс. человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Аэропорт в 2017 году увеличил пассажиропоток на 34,4% – до 806,1 тыс. человек.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH Александра Ярославского.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 45 самолетов за 9 месяцев 2018 года перевезла более 6 млн пассажиров, что на 15% превысило аналогичный показатель 2017 года.