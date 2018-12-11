Перевозчики опасаются возить быттехнику в Молдову через приграничные области после введения ВП - дистрибьютор

ООО "БСХ Побутова техника" (Киев), официальный дистрибьютор бытовой техники Bosch, Siemens и Gaggenau в Украине, отмечает затруднение поставок техники в Молдову (за дистрибуцию в которую также отвечает компания) после введения в Украине военного положения в граничащих с этой республикой областях (Одесская и Винницкая – ИФ) из-за опасений перевозчиков.

"Реальные проблемы в связи с введением военного положения пока мы ощутили в поставках техники нашим молдавским партнерам, поскольку ВП введено в граничащих с Молдовой областях, и перевозчики зачастую опасаются и часто отказываются везти товар через эти области", - сообщил журналистам генеральный директор "БСХ Побутова техника" Сергей Максимов.

По его словам, определенные волнения по поводу введения ВП есть и у штаб-квартирах, поэтому компания надеется, что ситуация в стране позволит не продлевать этот режим.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым оно вводится на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.