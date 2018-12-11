Экономика

11:17 11.12.2018

Число нефтегазовых установок в мире в ноябре сократилось - Baker Hughes

2 мин читать
Число нефтегазовых установок в мире в ноябре сократилось - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в ноябре незначительно уменьшилось, несмотря на рост их количества в Северной Америке, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2266 установок против 2271 в октябре. При этом ноябрьский уровень оказался на 209 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

В США количество установок в ноябре выросло на 15 по сравнению с предшествующим месяцем и достигло 1077 - максимума с марта 2015 года. В Канаде их число увеличилось на 6 - до 198 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 56,3% работающих в мире буровых против 54,2% годом ранее.

Количество установок в Африке за минувший месяц сократилось на 4 и составило 103 буровых, в Европе - на 9, до 83, в Латинской Америке - на 4, до 189, на Ближнем Востоке - на 10, до 394. Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число повысилось на 1 и достигло 222 буровых.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года и составляло 2029. С начала текущего года данный показатель равняется 2160.

По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

Теги: #baker_hughes #установки #нефтегаз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пересмотр рентной платы за использование недр в конце года дестабилизирует работу предприятий нефтегазодобывающей отрасли – ЕБА

Первый международный нефтегазовый аукцион будет объявлен до конца января 2019г

Baker Hughes покупает 5% Adnoc Driller

Число нефтегазовых установок в мире в сентябре упало впервые за 5 месяцев

Госбюджет потеряет около 10 млрд грн в 2018г из-за нелегальной продажи топлива - Нефтегазовая ассоциация Украины

Госгеонедр вновь выставило на аукцион Сурмачивский нефтегазоносный участок

Число нефтегазовых установок в мире в августе достигло максимума за 3,5 года

PGNIG в I пол.-2018 сократила продажи газа в Украине на 27,6%

Суд США обязал министра финансов передать Exxon больше данных о штрафе из-за РФ

Компания Прокопива подала заявку на участие в аукционе Госгеонедр по продаже нефтегазовых лицензий

ПОСЛЕДНЕЕ

Конкурс на принимающий банк с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного ВТБ Банка не состоялся

НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения еще 6 ТКЭ

Глава "Укрзализныци" отрицает влияние на работу компании обострения в Азовском регионе

Госгеонедр продлила срок действия 23 спецразрешений "Укрнафты" на добычу углеводородов

Новогодний стол-2019 подорожал на 20% и обойдется в 1,5 тыс. грн – Институт аграрной экономики

"Укрпошта" оперативно решила с ПриватБанком конфликт о нечестной конкуренции

Нефть умеренно дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $60 за баррель

Украина получит вертолеты Airbus Н-145 для полицейских операций с современной авионикой - Аваков

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10% - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА