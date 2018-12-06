Экономика

18:06 06.12.2018

Гривня на межбанке в четверг продолжила движение к уровню перед вводом "военного положения"

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Гривня на межбанке в четверг продолжила движение к уровню перед вводом "военного положения"

 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг возрос до 27,885 грн/$1 с 27,9725 грн/$1 по итогам предыдущего дня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,875-27,895 грн/$1.

Перед вводом военного положения, 26 ноября, курс гривни в течение недели находился в коридоре 27,74-27,77 грн/$1, и в день принятия соответствующего закона подскочил до 27,895 грн/$1.

Наличный курс гривни также укрепляется: по данным интернет-издания "Минфин" к вечеру украинские банки покупали доллары США по курсу 27,85 грн/$1 (5 декабря - 27,9 грн/$1) и продавали по 28,085 грн/$1 (28,15 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 декабря повысился до 27,8815 грн/$1 с 27,977 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
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