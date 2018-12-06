Экономика

14:04 06.12.2018

Минэнергоугля Украины подготовило 12 участков для проектов по СРП

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Минэнергоугля Украины подготовило 12 участков для проектов по СРП

Министерство энергетики и угольной промышленности подготовило 12 участков для проведения конкурсов на контракты по соглашениям о распределении продукции (СРП), сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

"Есть 12 участков, подготовленных к подписанию соглашений о распределении продукции. По информации Минэнерго, конкурсные условия по двум из них уже готовы и правительство должно скоро их объявить. Эти проекты мы поддерживаем всей отраслью", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В то же время первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что первые конкурсы на СРП-проекты могут начаться в 2019 году.

"Очень долго уже идет подготовка. Я надеюсь, что какие-то первые конкурсы все-таки начнутся, но есть опасения, что в этом году этого не произойдет. Скорее всего, это январь-февраль 2019 года", – отметил М.Нефьодов в комментарии агентству.

Теги: #срп #конкурс #участки #минэнергоугля
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