На Прикарпатье закрылись избирательные участки, полиция продолжает обеспечивать правопорядок

Избирательные участки в Ивано-Франковской области закрылись своевременно и без нарушений, правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок, сообщила пресс-служба областной Нацполиции в Facebookю

"В 20:00 все избирательные участки отчитались о закрытии. Процесс волеизъявления граждан прошел без существенных нарушений. Полицейские продолжают работу в усиленном режиме и продолжают обеспечивать охрану участковых избирательных комиссий до завершения подсчета голосов, а также при перевозке избирательных бюллетеней и протоколов в территориальные избирательные комиссии", - сказано в сообщении.