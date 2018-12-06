Цены на нефть продолжают снижение на ожидании решения ОПЕК+, Brent торгуется у $61 за баррель

Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг, инвесторы реагируют на комментарии представителей стран ОПЕК+ о возможном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв подешевели на $0,49 (0,8%) - до $61,07 за баррель. На торгах в среду их цена снизились на $0,52 (0,84%) и составляла на закрытие $61,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,52 (0,98%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,36 (0,68%), завершив торги на отметке $52,89 за баррель.

Как стало известно накануне, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года.

Дальнейшие условия сделки, в том числе объемы сокращения, будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК. "Сегодня министерский комитет дал лишь рекомендацию (по снижению - ИФ), завтра и послезавтра это обсудят министры ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь призвал страны отказаться от снижения добычи, поскольку миру "не нужны высокие цены на нефть".

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.